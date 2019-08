Bolsonaro promete varrer "turma vermelha" do Brasil

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, voltou a prometer esta quarta-feira "varrer" do Brasil o que ele designou como "essa turma vermelha", referindo-se aos partidos de esquerda, principalmente ao Partido dos Trabalhadores, PT, cuja bandeira é encarnada.



Bolsonaro fez a declaração numa visita à cidade de Parnaíba, no estado do Piauí, que é governado exatamente por um líder histórico do Partido dos Trabalhadores, Wellington Dias.

"Nas próximas eleições, vamos varrer essa turma vermelha do Brasil. Já que eles (os esquerdistas) acham que na Venezuela é que é bom, vamos mandá-los para lá. Quem quiser ir mais para o norte, vai para cuba", disparou Bolsonaro em discurso no aeroporto de Parnaíba, antes de embarcar novamente para Brasília.

O Piauí é um dos nove estados do nordeste, região do Brasil onde a esquerda tem mais eleitores, e é tradicionalmente governado pelo Partido dos Trabalhadores.



Bolsonaro tem uma relação difícil com os governadores desses estados nordestinos, ainda mais depois de em julho ter feito declarações ofensivas aos habitantes dessa parte mais pobre do Brasil.

Por isso, o governador do Piauí limitou-se a cumprir o protocolo, indo receber Bolsonaro no aeroporto e voltando logo em seguida para a capital do estado, Teresina, sem acompanhar o presidente na visita que este fez a uma área de irrigação agrícola.Irritado com isso, Bolsonaro não poupou críticas ao partido de Dias e generalizou-as a toda a esquerda, repetindo o que já tinha dito em discurso a uma multidão concentrada na Avenida Paulista, em São Paulo, durante a campanha eleitoral de 2018, quando afirmou que o lugar dos "vermelhos" era na prisão ou longe do Brasil.