Bolsonaro responde com vulgaridade a carta do senado

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, respondeu com uma vulgaridade nada apropriada a um chefe de Estado a uma iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado Federal que investiga erros, omissões e irregularidades no combate à pandemia da Covid-19. A CPI enviou uma carta a Bolsonaro. pedindo para que se posicionasse sobre acusações de que não teria feito nada para evitar irregularidades sobre as quais foi alertado, mas o governante afirmou na sua habitual live das noites de quinta-feira que se "estava a c****" para os senadores.

"Hoje, o Renan, o Omar e o saltitante, fizeram uma festa, lá em baixo, na presidência, entregando um documento para eu responder. Sabem qual foi a minha resposta, pessoal? C**** para a CPI. Não vou responder nada a esse tipo de caras", disparou Jair Bolsonaro, aludindo à entrega da carta no palácio presidencial por três senadores, Omar Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Renan Calheiros, relator, e Randolfe Rodrigues, vice-presidente da comissão e a quem o presidente costuma chamar ofensivamente de "saltitante".

Na carta entregue pela direção da CPI do Senado, Bolsonaro é instado a posicionar-se e a defender-se das acusações que lhe têm sido feitas por várias testemunhas que têm deposto na comissão e que o acusam ou de omissão ou de envolvimento em irregularidades envolvendo a milionária aquisição de vacinas contra a Covid-19. Principalmente das acusações feitas duas semanas atrás pelo deputado Luís Miranda, seu aliado até aí, e pelo irmão dele, Luís Ricardo Miranda, chefe do sector de importação de vacinas do Ministério da Saúde, que contaram à CPI terem alertado pessoalmente Bolsonaro dia 20 de Março para irregularidades e indícios de corrupção no contrato para compra de milhões de doses da vacina indiana Covaxim mas que o chefe de Estado simplesmente ignorou o alerta.