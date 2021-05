Bombardeamentos em Gaza já mataram 153 palestinianos

A continuação dos bombardeamentos em Gaza durante a manhã de hoje elevou para pelo menos 153 o número de palestinianos mortos na atual escalada de violência com Israel que começou segunda-feira, indicou o Ministério da Saúde do território.

Segundo avança a agência Efe, as forças israelitas efetuaram 50 bombardeamentos em menos de 15 minutos, tendo atingido a residência da família do líder do movimento islâmico Hamas Yahya Sinwar, que não se encontrava em casa no momento do ataque.

Testemunhas em Gaza dizem que a onda de ataques da madrugada de hoje foi a maior desde a atual escalada de violência.