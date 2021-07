Braço-direito de Trump acusado de fraude

Donald Trump volta às notícias pelas piores razões. O diretor financeiro da Trump Organization, companhia gerida pela família do ex-presidente dos EUA, foi acusado de crimes fiscais. Allen Weisselberg, de 73 anos, entregou-se esta quinta-feira às autoridades em Nova Iorque, onde foi presente a tribunal para conhecer o teor dos delitos.As acusações estão relacionadas com a falta de declaração ao Fisco de prémios e benefícios que Weisselberg e a família receberam, como apartamentos, aluguer de automóveis e as propinas de, pelo menos, uma das suas netas numa dispendiosa escola privada.Trump acusa o Ministério Público de parcialidade e garante que não há crime" nas práticas da companhia. "Os procuradores radicais de esquerda de Nova Iorque querem apanhar-me. É preciso continuar a lutar", afirmou. Por seu lado, a Trump Organization considera que o procurador Cyrus Vance quer usar Weisselberg como "peão numa estratégia de terra queimada para atingir o antigo presidente". E conclui: "Isto não é justiça, é política." Weisselberg trabalha para Trump há 48 anos e, desde que este se tornou presidente, em 2017, é um dos responsáveis máximos pelo império da família do magnata, que detém hotéis, clubes de golfe e outras propriedades. A investigação tenta também apurar se a companhia manipulou os valores de propriedades para obter empréstimos e benefícios fiscais.