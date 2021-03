"Brasil é uma ameaça à humanidade": Especialistas alertam para colapso dos hospitais no país devido à pandemia

Mais de 80% das camas de cuidados intensivos estão ocupadas em praticamente todos os estados brasileiros, segundo aponta a Fundação Oswaldo Cruz.

Na terça-feira, os pesquisadores da fundação publicaram a atualização do boletim que acompanha a evolução da pandemia da Covid-19 no Brasil, dando conta da situação grave resultante dos consecutivos recordes de mortes desde fevereiro.

O documento informa que 25 dos 27 estados brasileiros estão com os hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) sobrelotados. O epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz, Jesem Orellana, revelou à Agência France-Press: "o Brasil é uma ameaça à humanidade".

O país sul-americano registou mais de 266 mil mortes e 11 milhões de casos desde o início da pandemia, em março de 2020, traduzindo-se no segundo país do mundo com mais mortes por Covid-19, atrás dos Estados Unidos.