Brasil vai propor na COP28 fundo mundial para proteção de florestas tropicais

O Presidente do Brasil vai propor a criação de um fundo internacional para proteger as florestas tropicais, durante a 28.ª conferência das Nações Unidas sobre o clima (COP28), disse a ministra brasileira do Ambiente.

Num evento público realizado na quinta-feira, Marina Silva revelou que a iniciativa consiste em "um mecanismo de pagamento por floresta por pé [quadrado], por hectare, para ajudar a proteger as florestas tropicais" em cerca de 80 países.

O Governo brasileiro apresentou a ideia esta semana a outros membros do Tratado da Organização de Cooperação Amazónica, bloco que reúne Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.