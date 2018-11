Futuro ministro da Economia do Brasil contradiz Bolsonaro e nega renegociação da dívida

Presidente eleito disse esta segunda-feira que dívida interna do Brasil não é impagável.

Por Lusa | 19:16

O futuro ministro da Economia do Governo de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, afirmou esta terça-feira à imprensa que "está fora de questão" renegociar a dívida brasileira, contrariando as intenções proferidas pelo Presidente eleito.

"Está fora de questão renegociar a dívida, está fora de questão. O que existe é uma preocupação com a dívida. Por isso, faremos reformas e faremos o que empresas fazem, vender ativos", disse à imprensa o economista Paulo Guedes, ao chegar ao Ministério da Economia, onde se encontrou com o atual titular da pasta, Eduardo Guardia.

No entanto, o recém-eleito Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse na segunda-feira, em entrevista ao canal televisivo Bandeirantes, que a dívida interna do Brasil não é impagável mas que precisaria de ser renegociada.