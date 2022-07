Bulldog morre após cuidadora deixar animal a dormir num jardim de inverno durante onda de calor

Um bulldog morreu no passado domingo, depois de ter sido deixado dentro de um jardim de inverno, na casa de uma cuidadora, durante uma onda de calor no País de Gales.

A dona do cão, Nikki Morton, revelou estar de coração partido depois da morte de Teddie, de 21 meses. A mulher afirmou que queria preparar o animal para a sua ausência, já que no final do ano teria de viajar em trabalho para a Jamaica.

Nikki Morton encontrou na internet uma empresa de Pet Sitting e escolheu uma das profissionais, que apresentava uma classificação de cinco estrelas. No entanto, um dia depois de ter deixado Teddie em casa da cuidadora, acabou por receber uma mensagem a revelar que o animal teria morrido.

De acordo com o jornal The Mirror, a dona do cão afirmou que a cuidadora terá admitido que deixou Teddie a dormir, juntamente com outros cinco cães, num jardim de inverno.

"A minha casa está vazia e o meu coração sente-se vazio. Ele amava a vida e amava as pessoas", disse Nikki Morton.

A empresa de Pet Sitting afirmou estar a investigar a situação e revelou ainda que a profissional estava a ser retirada da plataforma, ficando impedida de oferecer mais serviços de cuidados a animais de estimação.