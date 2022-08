Cabo Verde e Marrocos vão isentar vistos em passaportes diplomáticos e de serviços

Cabo Verde e Marrocos vão assinar "em breve" um protocolo para isentar mutuamente de vistos em passaportes diplomáticos e de serviços e explorar a cooperação no âmbito dos transportes aéreos e marítimos, foi esta quarta-feira anunciado.

A informação foi avançada em nota de imprensa pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, um dia após a inauguração da Embaixada de Cabo Verde em Rabat, Marrocos.

A inauguração foi feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional cabo-verdiano, Rui Figueiredo Soares, e pelo seu homólogo marroquino, Nasser Bourita, tendo ambos sublinhado a importância da embaixada para "elevar" as relações de cooperação entre os dois países "para um patamar muito superior".

Ainda no âmbito da visita de trabalho ao Reino de Marrocos, o chefe da diplomacia cabo-verdiana manteve um encontro com o ministro dos Transportes e Logística daquele país, tendo discutido as oportunidades para a exploração da cooperação no âmbito dos transportes aéreos e marítimos e de se capitalizar a presença da campanha aérea Royal Air Maroc em Cabo Verde.

"Fazem também parte do programa dessa visita uma reunião de trabalho com o homólogo marroquino em que se prevê a assinatura de acordo de isenção de vistos em passaportes diplomáticos e de serviços, acordo aéreo e o de cooperação entre os dois ministérios no âmbito da Academia Diplomática, bem como a deslocação à Região de Dakhla e inauguração do Consulado", lê-se na nota de imprensa.

"Importantes avanços foram conseguidos no sentido da assinatura para breve do acordo de isenção de vistos em passaportes ordinários entre os dois países", terminou a mesma fonte.

Cabo Verde criou formalmente em 18 de agosto a embaixada do arquipélago em Marrocos, na capital, Rabat, e um consulado em Dakhall, no sul do país, para incrementar as relações bilaterais, conforme decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros e promulgado pelo Presidente da República, José Maria Neves, que lembrou que os dois países estabeleceram relações diplomáticas em 1986, com ações em várias áreas, destacando-se a formação de quadros cabo-verdianos.

O Governo cabo-verdiano anunciou no final de julho que estava a estudar a criação de novas embaixadas em zonas estratégicas para o arquipélago, bem como a instituição de embaixadores para determinados temas, e pretende alargar a extensão da jurisdição das atuais missões diplomáticas.

O país tem atualmente 21 representações diplomáticas e postos consulares, sendo 16 embaixadas em diferentes continentes, duas missões permanentes e três consulados de carreira ou consulados gerais.