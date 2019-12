Cachalote encontrado morto com 100 quilos de lixo no estômago

Um cachalote morto deu à costa na ilha de Harris, na Escócia, com cerca de 100 quilos de "lixo" no estômago.

Segundo a BBC, a carcaça foi encontrada na praia de Seilebost por moradores.

No interior do animal encontravam-se redes de pesca, cordas, correias, sacos de plástico, todos compactados numa "bola de areia" gigante.

Os especialistas afirmam, no entanto, que não é claro se os compostos no estômago do animal contribuíram para a morte do mesmo.

Na rede social Facebook, o grupo Scottish Marine Animal Strandings Scheme (Membros da rede de escalhes de animais marinhos - Smass), uma organização que investiga as mortes de baleias e golfinhos, revelaram que se tratava de um animal macho, subadulto, que morreu encalhado nos bancos de areia na passada quinta-feira.

Num post na página do Facebook, o grupo informa que o animal "não estava em condições particularmente más e que, embora seja certo de que a quantidade de detritos tenha contribuído para o cetáceo encalhar, a verdade é que não conseguimos encontrar evidências de que isso tenha impactado ou obstruiu o intestino."

Os especialistas afirmam no entanto que a quantidade de plástico no estômago "é horrível e serve para demonstrar, mais uma vez, os perigos que o lixo e as artes de pesca descartadas podem causar à vida marinha."

A Guarda Costeira e os trabalhadores do Western Isles Council ajudaram no exame à baleia no passado sábado. Devido ao frágil ecossistema da zona, não foi possível transportar o animal de 20 toneladas para outro lugar, que acabou por ser enterrado no local.

Segundo dados do SMASS, os relatórios de situações de semelhantes ao desta baleia têm aumentado. Em 2009 existiam 204 relatórios; em 2018 o número subiu para 930.