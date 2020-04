Cantora Pink e filho de três anos infetados com coronavírus

Pink revelou que está infetada com coronavírus.A cantora de 40 anos recorreu publicou uma fotografia na rede social Instagram com o filho Jameson, de três anos, onde anuncia que ela e o filho estão infetados com a Covid-19.

"Há duas semanas, o meu filho de três anos, Jameson, e eu apresentávamos sintomas de Covid-19", começou por escrever a cantora na legenda da fotografia.