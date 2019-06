Cão espera junto de uma cama de hospital pelo regresso do dono que morreu

A imagem divulgada pela página de Facebook NorthStar Pet Rescue pode ser das mais tristes e emotivas que já viu. Um cão de três anos, arraçado de labrador, espera durante vários dias em frente à cama de hospital onde esteve o dono.



O animal não se apercebeu da morte de quem cuidava dele e manteve a esperança no seu regresso.

A equipa de resgate de animais do norte da Nova Jérsia, Estados Unidos, publicou uma fotografia nas redes sociais e contou a história de Moose.

"Moose sentou-se pacientemente ao lado da cama de hospital do seu dono, esperando que ele voltasse e sem saber que ele tinha falecido. Moose, agora foi acolhido pelos nossos amigos do Eleventh Hour Rescue, está a sofrer muito com a perda. Por favor, ajude Moose a encontrar uma nova casa e uma família para ele amar", escreveu a associação no Facebook.

A organização sem fins lucrativos tem desenvolvido, até à data, esforços com a Eleventh Hour Rescue, um centro de adoção de animais, para encontrar um novo lar para Moose.

Esta segunda-feira, a publicação da organização foi atualizada: "Graças ao poder das redes sociais, o Moose recebeu vários pedidos e estamos com esperança que ele vai encontrar um lar para sempre em breve. Obrigado por ter partilhado", podia ler-se na imagem que contou com quase três mil partilhas.