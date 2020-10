Casa Branca divulga imagens de Donald Trump a trabalhar a partir de hospital militar

O presidente norte-americano, Donald Trump, infetado com coronavírus, foi este sábado à noite fotografado a trabalhar a partir do Hospital Militar Walter Reed, no estado norte-americano de Maryland.



Trump deu entrada na unidade hospitalar na passada sexta-feira. De acordo com a Casa Branca, tratou-se de "uma medida de precaução", garantindo que o presidente se encontrava bem.







As duas fotografias divulgadas foram tiradas pelo fotógrafo oficial da Casa Branca, Joyce N. Boghosian e mostram o presidente numa sala de conferências, a mesma onde gravou o vídeo.



O vice-secretário de imprensa, Judd Deere, partilhou as fotografias na sua conta de Twitter, brincando com o facto de Trump "nunca parar de trabalhar".



Foi também a partir de Walter Reed que o presidente gravou e divulgou um vídeo na rede social Twitter onde garante que está a começar a "sentir-se bem", admitindo, no entanto, que os próximos dias "vão ser o verdadeiro teste".



Durante este sábado foram várias as informações contraditórias sobre o estado de saúde do presidente norte-americano. Os médicos afirmaram que o chefe de Estado norte-americano se encontrava "muito bem", enquanto fontes próximas de Trump na Casa Branca garantiram que o presidente chegou a estar ventilado antes da transferência para o hospital.