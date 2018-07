Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa Branca nega entrada a jornalista da CNN

Estação de televisão classificou a decisão da Casa Branca como "retaliatória".

Uma correspondente da televisão CNN foi impedida na quarta-feira de entrar na Casa Branca num evento público, por ter feito antes uma questão a Donald Trump que os serviços da presidência norte-americana consideraram inconveniente.



A jornalista Kaitlan Collins afirmou que a Casa Branca tinha negado o seu acesso ao Jardim das Rosas, para cobrir a conferência de imprensa conjunta entre Trump e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, porque alguns funcionários da Casa Branca tinham considerado as suas questões anteriores "inapropriadas".



As questões de Collins tinham-se focado no antigo advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, e ficaram sem resposta por parte do titular da Casa Branca.



A estação televisiva reagiu, dizendo que "só porque a Casa Branca está desconfortável com uma questão sobre as notícias do dia, isso não significa que a questão seja irrelevante e não deva ser respondida".



A CNN classificou a decisão da Casa Branca como "retaliatória".



A Casa Branca ainda não comentou a situação.