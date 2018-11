Casa de infância de Meghan Markle ameaçada pelas chamas na Califórnia

Fogo está muito perto da casa onde a Duquesa de Sussex viveu quando era criança.

14:48

O pior incêndio da história da Califórnia já fez 44 mortos, mais de 200 desaparecidos e obrigou á evacuação de mais de 30 mil pessoas. Agora, os fogos estão a menos de dois quilómetros da casa onde a Duquesa de Sussex, Meghan Markle, viveu durante a sua infância com os pais e irmãos no bairro de Woodland Hills.

"Nós estamos a ver o fogo a aproximar-se a cada dia. Caso não aconteça algum tipo de milagre ou os ventos mudem, estamos com medo que nossas casas sejam as próximas a arder", afirma um dos moradores do bairro ao jornal The Mirror.

Os 2000 residentes da zona foram evacuados devido à aproximação do fogo. As autoridades afirmam que a cerca de 57 mil construções correm risco de arderem, avança o mesmo jornal.

Alguns artistas que viviam na Califórnia já tiveram as suas residências destruídas pelos fogos, como Neil Young, Miley Cyrus, Robin Thicke e Gerard Butler. Outros, como Simon Cowell, Lady Gaga, Kim Kardashian e Will Smith foram obrigados a deixar o local das suas vivendas para se salvarem dos incêndios.