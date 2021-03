Casal de jovens esquece-se de apostar na lotaria e deixa escapar 210 milhões de euros

Um casal de jovens de Hertfordshire, no sul de Inglaterra, perdeu o prémio do Euromilhões. Rachel Kennedy, de 19 anos, e o namorado, Liam, de 21, falharam o jackpot de 210 milhões de euros no sorteio.

Ambos são estudantes e todas as semanas costumam tentar a sorte, apostando sempre com a mesma chave. Esta sexta-feira, Rachel Kennedy ficou "louca" de euforia, quando viu todos os números que completavam a chave vencedora.

Mas quando ela reclamou o prémio, foi informada de que o registo não tinha sido efetuado. O casal de jovens tinha-se esquecido de comprar o boletim daquela semana.

Liam reagiu nas redes sociais: "Quando a tua namorada não joga no Euromilhões… e todos os nossos habituais sete números saem".

Depois de cinco semanas seguidas a utilizar a mesma chave, a jovem revelou que vai "agora" mudá-la.