Casal morre após ser atingido por um raio perto da Casa Branca

Um casal de idosos que estava em estado grave depois de ter sido atingido por um raio no Lafayette Park, junto à Casa Branca, em Washington DC, nos EUA, morreu esta sexta-feira.



De acordo com a Fox Weather, o homem tinha 76 anos e a mulher 75 anos. As outras duas vítimas permanecem em estado crítico.





Todas as vítimas foram transportadas de urgência para hospitais locais.O porta-voz dos bombeiros adiantou que elementos dos Serviços Secretos, que estavam à paisana no local, assistiram ao momento em que as pessoas foram atingidas pelo raio e aprestaram os primeiros socorros.