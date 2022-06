Casal norte-americano desaparece em viagem de barco até aos Açores

Um casal que partiu dos Estados Unidos da América para os Açores está desaparecido há quase nove dias. Yanni Nikopoulos e Dale Jones, ambos de 65 anos, viajavam num veleiro quando foram atingidos por uma tempestade.De acordo com o Independent, o último contacto telefónico foi estabelecido com a filha no dia 13 de junho. O casal planeava regressar a casa na passada segunda-feira.

A filha dos dois desaparecidos alertou a Guarda Costeira americana no dia 17 de junho, mostrando-se preocupada com os pais.



As autoridades já iniciaram as buscas, recorrendo a meios aéreos para rastrear o local. Um comunicado do comandante da Guarda Costeira dos EUA revelou que a equipa está a trabalhar juntamente com autoridades dos Açores, Bermudas e Canadá para localizar o casal.