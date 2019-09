Casal que abandonou filha diz que criança era anã homicida

Os pais adotivos da ucraniana Natalia Grace estão a ser acusados de negligência grave e abandono da filha depois de fugirem dos EUA para o Canadá deixando-a para trás.Mas Kristine e Michael Barnett alegam que a menina de oito anos que adotaram em 2010 era, na verdade, uma anã psicopata de 18 anos que os ameaçou repetidamente e tentou matá-los, numa história com contornos de filme de terror.Kristine contou ao jornal britânico Daily Mail que a filha adotiva tentou envenená-la e uma vez empurrou-a contra um vedação elétrica."Ela dizia que nos ia matar, embrulhar-nos numa manta e enterrar-nos no jardim", contou Kristine, dizendo que às vezes Grace aparecia junto da cama deles durante a noite para os ameaçar de morte. Certa vez terá pintado de sangue os espelhos da casa do casal, no estado norte-americano do Indiana.A mãe adotiva diz ter começado a suspeitar devido à linguagem avançada da menina e ao facto de esta ter o período muito antes da adolescência.Mas a história é mais complexa que isso, pois, segundo o ‘The Washington Post’, Michael, entretanto separado de Kristine, terá dito à polícia numa primeira declaração que antes de fugirem para os EUA, em 2013, mudaram a idade da filha adotiva nos documentos oficiais de 11 para 22 anos e que a mulher aconselhou Grace a dizer que essa era a sua idade real.O caso está sob investigação e encerra ainda outros aspetos estranhos.