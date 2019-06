Casal recusa-se a arranjar emprego e pede a seguidores que lhes financiem viagens

Catalin Onc e Elena Engelhardt vivem na Alemanha e são um casal que se recusa a arranjar emprego. A mãe de Catalic arranjou dois trabalhos de modo a conseguir financiar a vida de luxo dos dois jovens.

Catalic Onc, de 20 anos, vive com a namorada Elena Engelhardt em casa dos pais. O casal que afirma estar a passar por dificuldades económicas, aceitou o apoio financeiro da mãe e de doações feitas por seguidores do Instagram através da aplicação GoFoundMe.

As críticas ao casal começaram quando pediram aos seus 34.000 seguidores que lhes ajudassem monetariamente com 10.000 euros para uma viagem a África. Em declarações ao site Angle News, os jovens disseram que o dinheiro arrecadado seria para bicicletas, internet, alimentação e alojamento.



"Ter tatuagens, uma namorada linda e seguidores no Instagram abre-nos as portas. Quando temos impacto na vida dos outros através do que fazemos, conseguir emprego não é uma opção", disse Catalin, após ser criticado por não procurar emprego e pedir dinheiro nas redes sociais.

De acordo com o Catalin e Elena, há poucos trabalhos em que se consideram qualificados. "É triste que isto não seja uma piada" e "consegues arranjar um emprego e pagar pela tua viagem" são alguns dos comentários deixados por seguidores descontentes nas publicações do Instagram.