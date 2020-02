Casal suspeito de matar filho adotivo para receber dinheiro de seguro

Um casal britânico, residente em Londres, é acusado de planear a morte do filho adotivo para sacar 177 mil euros do seguro de vida da criança. Arti Dihir, 55 anos, e Kaval Raijada, de 30, respondem em tribunal pela de morte de Gopal Sejani, de 11 anos.Arti e Kaval publicaram um anúncio num jornal indiano manifestando interesse em adotar uma criança. Foi então que conheceram a família de Sejani, em Maliya, Índia, regressando depois a Inglaterra. À medida que o processo de adoção se desenrolou, Arti fez um seguro de vida à criança. Segundo a acusação do processo, efetuou dois pagamentos de 35 mil euros à seguradora e a apólice do seguro pagaria 177 mil em caso de morte de Sejani.Foi então que o casal contratou um homem, Nitish Mund, que tinha morado com eles em Londres, para matar o menino, ainda na Índia. Falhou à primeira tentativa, mas não à segunda. Vítima de várias facadas, Sejani ainda lutou pela vida, mas não resistiu. Um outro familiar da criança também foi morto. Mund acabou preso. Ouvido pelas autoridades, apontou o dedo ao casal.A Índia já manifestou vontade em julgar Arti e Kaval, que estão em liberdade. Poderiam apanhar prisão perpétua. Mas o Reino Unido não vai proceder à extradição. A Justiça inglesa alega que o crime foi planeado em Londres e por isso o casal deve ser aí julgado.