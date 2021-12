Centenas de cães apreendidos e abatidos pela polícia ao abrigo de lei para 'cães perigosos'

Centenas de cães estão a ser apreendidos pela polícia e abatidos mesmo sem terem tido qualquer comportamento violento, revela uma investigação do canal televisivo Sky News. As autoridades estão a atuar ao abrigo da Lei dos Cães Perigosos, que proíbe quatro raças no Reino Unido. Em causa estão os Pit Bull Terrier, o Tosa japonês, o Dogo Argentino e o Fila Brasileiro.

No último mês, Jack Lis, de 10 anos, foi atacado até à morte em Caerphilly, por um cão identificado como um rufia americano ou rufia XL que não se encontra na lista de raças de cães proibidas no Reino Unido. Os últimos casos têm revelado que nem sempre as raças consideradas "perigosas" são as que estão envolvidas em ataques a pessoas.

Dr. Sam Gaines, especialista em bem-estar canino na RSPCA, pediu que esta lei, introduzida em 1991 fosse revista e sugeriu pôr fim à "legislação específica da raça". Graines afirmou também que os cães estão a ser apreendidos e abatidos "com base no seu aspeto" e "a grande maioria deles não representará um risco para a segurança pública".

Graines defende à Sky News que o comportamento dos cães é enraizado a partir da forma como são criados. A apoiar Graines, existe um estudo da Universidade de Middlesex que recomendou que os donos recebessem formação obrigatória como condição para a compra de um cão.

Dados revelam que cerca 5.333 cães foram apreendidos pela polícia ao abrigo da Lei dos Cães Perigosos desde 2019, no Reino Unido.