Centenas de crianças vítimas de abuso sexual em instituições londrinas, revela relatório

"É difícil compreender a crueldade e o abuso sexual infligido às crianças sob os cuidados do conselho de Lambeth ao longo de muitos anos, pela equipa, por tutores adotivos, as famílias e por voluntários em ambientes residenciais", conclui o relatório.



Apesar da maioria das crianças ter sido internada após sofrer violência e negligência por parte de familiares, o relatório observou que, para alguns, "a experiência que tiveram [nas residências] foi pior do que morar em casa com suas famílias biológicas".



O IICSA recomendou a investigação do caso de uma criança, conhecida como LA-A2, que foi encontrada morta numa casa de banho de um dos lares, Shirley Oaks, em 1977.



O líder de Lambeth, Cllr Claire Holland, lamentou o "abuso e negligência sofridos pelas vítimas enquanto estavam sob os cuidados do lar. O conselho era responsável por seu cuidado e proteção, mas falhou, com consequências profundas".





Centenas de crianças aos cuidados de lares de Lambeth, no sul de Londres, terão sido vítimas de abuso sexual ao longo de 30 anos, de acordo com um relatório de inquérito do Independent Inquiry into Child Sexual Abuse.Citado pelo jornal The Guardian esta terça-feira, o documento dá conta de 700 denúncias de abuso sexual contra centenas de funcionários de três instituições daquele bairro.O Independent Inquiry into Child Sexual Abuse investiga negligências na proteção de menores, desde 2011, em escolas e centros de acolhimento de jovens, apresentando relatórios anuais.