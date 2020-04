Cerimónia fúnebre de autarca em Nápoles junta mais de 200 pessoas na rua

A cerimónia fúnebre do presidente da câmara de Saviano, em Nápoles, Carmine Sommese, gerou este sábado um aglomerado de pelo menos 200 pessoas na rua.Carmine morreu aos 66 anos esta sexta-feira vítima do coronavírus. Segundo o jornal italiano La Reppublica, o aglomerado de pessoas não terá sido organizado, no entanto, apresenta uma clara violação das regras impostas pelo Estado de Emergência no país.A cerimónia contou com balões e música e as entidades regionais já estão a investigar o caso.