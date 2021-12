As autoridades sul-africanas pediram a suspensão do leilão agendado para o final de janeiro de 2022, em Nova Iorque, no qual será licitada a chave que fechava a cela do líder sul-africano Nelson Mandela em Robben Island.O vendedor é Christo Brand, antigo guarda na infame prisão. "A chave pertence ao povo sul-africano", afirmou o ministro da Cultura, Nathi Mthethwa.