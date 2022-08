Chefe da junta militar conversou com Putin por telefone

O chefe da junta militar no poder no Mali, Assimi Goïta, revelou esta quarta-feira que conversou com o Presidente russo, Vladimir Putin, por telefone, um dia depois de ter recebido equipamento militar da Rússia.

"Falámos do apoio da Federação Russa à transição política maliana e saudei a qualidade da nossa parceria atenciosa da soberania do Mali e das aspirações da sua população", declarou no Twitter o líder maliano.

O Mali tem estado em tumulto desde 2012. A propagação 'jihadista', inicialmente confinada ao norte do país, estendeu-se ao centro e sul do Mali, bem como aos países vizinhos Burkina Faso e Níger.