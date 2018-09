"Cheiras como uma casa de banho" disse o moribundo Steve Jobs à filha

Lisa explica o comentário do fundador da Apple no lançamento do livro em que revela infância dura.

20:19

Lisa Brennan-Jobs acaba de lançar um livro biográfico sobre a dura infância que teve como filha do milionário fundador da Apple, Steve Jobs. Uma das memórias mais fortes que se podem ler nas páginas de 'Small Fry' é a frase que Jobs dirigiu à filha na última visita que esta lhe fez no hospital: "Cheiras como uma casa de banho".



Em entrevista ao programa de TV americano Today Show, Lisa põe água na fervura e explica o sentido da frase: "Na verdade, eu cheirava realmente como uma casa de banho. Tinha-me borrifado com água de rosas nessa ocasião. Não foi uma frase bonita, mas era verdadeira".

Falando sobre o livro, Lisa, de 40 anos, tem memórias bem diferentes da convivência com o pai. Por um lado, lamenta que o pai tenha demorado anos a reconhecê-la como filha e que tenha feito a mãe sofrer por se recusar a pagar-lhe a pensão de alimentos.



Mas também revela que, apesar de Jobs só ter entrado na sua vida depois de chegar à idade adulta, conheceu um pai atencioso, que lhe pediu várias vezes desculpa por tê-la feito sofrer.



O livro conta vários episódios escabrosos, detalhando a forma como Jobs abandonou a mãe de Lisa quando esta estava grávida e se recusou a admitir que ela fosse sua filha até que o processo na justiça chegou aos testes de DNA. Só então o empresário aceitou um acordo com a ex companheira e admitiu ser o pai de Lisa, mas manteve uma relação distante com a filha durante largos anos.



"Às vezes, guardas coisas do teu passado que não entendes completamente. Ficam guardadas em pequenas caixas e guardas-las para mais tarde, para quando as possas abrir e tentar perceber o que elas representam. Este livro foi uma forma de compreender", explica Lisa.



A viúva de Jobs, Laurene Powell Jobs, emitiu um comunicado a lamentar as revelações do livro, dizendo que o Jobs retratado no livro "não era o homem de família que nós conhecemos".