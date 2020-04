China tenta acabar com comércio de animais selvagens mas mercados continuam abertos

A suspeita de que a pandemia de coronavírus tenha começado num mercado de animais selvagens em Wuhan forlçou o governo chinês a reprimir um dos comércios mais antigos e lucrativos do país. No entanto, a decisão não está a ser acatada por todos.O mercado de Frutos do Mar de Wuhan foi encerrado no dia 1 de janeiro após vários dos seus clientes terem adoecido e, mais tarde, ficou a saber-se que estavam infetados com coronavírus. Na altura, para o resto do mundo, este ttipo de vírus ainda não representava a ameaça que todos conhecemos atualmente.A placa que adornava a entrada do mercado, também foi removida. Esta semana, muitos trabalhadores na China começam lentamente a regressar àquele que é o novo normal, no entanto, os empresários deste mercado procuram voltar ao ativo mas, para isso, terão de pedir autorização ao governo."Será impossível que essas empresas obtenham a aprovação do governo", disse 'Michael', um dos empresários que possuía uma banca de fruta a alguns quarteirões do Mercado de Frutos do Mar de Wuhan.Em março, Pequim proibiu rigorosamente a criação e o consumo de animais selvagens, para impedir que outro surto acontecesse. Essa foi uma orientação geral emitida pelo governo central.Várias outras províncias seguiram o exemplo, e o centro industrial do sul de Shenzhen anunciou a proibição da venda e consumo de carne de cão e gato, tornando-se a primeira cidade chinesa a fazê-lo.No entanto, tudo indica, segundo várias denúncias citadas pelo The Independent, que as atividades comerciais ilícitas de animais selvagens continuem a abrir portas em mercados públicos de algumas zonas de China.O Mail on Sunday avançou ao início desta semana que milhares de clientes inundaram um mercado interno na cidade de Guilin, no sudoeste da China, onde cães e gatos vivos eram amontoados em gaiolas e morcegos e escorpiões estavam em exibição.