CIA tem prova que incrimina o príncipe Salman na morte de jornalista

Jornalista turco diz que há telefonema com ordem para matar Jamal Khashoggi.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:41

A CIA tem uma prova irrefutável de que a ordem para matar o jornalista Jamal Khashoggi foi dada pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita. A garantia foi dada ontem pelo jornalista turco Abdulkadir Selvi. No jornal ‘Hürriyet’, Selvi escreve que a CIA intercetou e gravou um telefonema no qual Mohammed bin Salman diz: "Calem Khashoggi tão cedo quanto possível".

Selvi diz ainda que foi a diretora da CIA, Gina Haspel, que "assinalou" a existência da gravação, durante a sua visita do mês passado à Turquia. O telefonema gravado seria para o irmão, Khaled bin Salman, embaixador saudita nos EUA.

"O posterior homicídio é a confirmação desta ordem", frisou Selvi, que deu mais pormenores sobre o homicídio do jornalista, no dia 2 de outubro, no consulado saudita em Istambul. "O esquadrão da morte, composto por elementos próximos do príncipe Salman, disse a Khashoggi para enviar uma mensagem ao filho ou seria mandado para a Arábia Saudita. Ele rejeitou, o que causou uma discussão que acabou com a sua morte por estrangulamento".

Recorde-se que a CIA referiu recentemente a existência de indícios que apontavam para Salman, o que levou o presidente Donald Trump a sair em defesa do príncipe. Trump alegou que nada no relatório da CIA prova, sem margem para dúvidas, a implicação do príncipe herdeiro.