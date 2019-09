Cigarros eletrónicos deixam adolescente em coma

Uma adolescente do Utah, EUA, desenvolveu uma doença rara nos pulmões que a deixou em coma. A jovem acredita que o uso de cigarros eletrónicos tenha causado a doença.Maddie Nelson foi induzida em coma depois de ter sido diagnosticada com pneumonia eosinofílica aguda em julho. A adolescente está convicta de que os seus problemas de saúde foram originados pelo hábito de fumar cigarros eletrónicos.Os primeiros sintomas começaram no inicio deste ano, a jovem sentia náuseas e dores intensas nas costas. Maddie foi imediatamente levada para o hospital onde os seus sintomas se agravaram.A adolescente de 18 anos foi diagnosticada com uma doença rara proveniente da acumulação de glóbulos brancos nos pulmões que se formaram para combater uma inflamação.Maddie deixou de conseguir respirar sozinha pelo que os médicos tiveram de a colocar um ventilador e posteriormente foi induzida em coma durante três dias.A jovem despertou do coma no inicio do mês de agosto e tem conseguido respirar sozinha desde então.No inicio de agosto Maddie fez uma publicação nas redes sociais a dar conta das problemáticas uma vez que associa o seu estado de saúde ao facto de ter começado a fumar cerca de três anos antes das ocorrências.Na publicação que fez pode ler-se: "Eu costuma dizer que uma coisa destas jamais me aconteceria, mas pode acontecer e vai-te acontecer a ti também... segue o meu conselho, não fumes."Casos como este tem surgido cada vez com mais frequência e os médicos estão a averiguar a possibilidade de estarem associados ao uso de cigarros eletronicos.