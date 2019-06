Cinco jovens detidos após agressão a casal lésbico num autocarro em Londres

Cinco pessoas foram detidas, entre elas um jovem de 16 anos, na sequência das agressões a um casal de duas raparigas lésbicas num autocarro em Londres.

Os agressores começaram a exigir que as vítimas se beijassem enquanto faziam gestos sexuais inadequados. As mulheres recusaram e foram atacadas várias vezes antes de os homens saírem do autocarro. Um telefone e uma bolsa foram roubados durante o assalto.

Ambas as mulheres foram levadas para o hospital para o tratamento das lesões faciais.

As autoridades abriram uma investigação e a maioria dos cinco detidos têm idades entre os 15 e 18 anos.