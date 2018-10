Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco jornalistas "sequestrados" pela polícia em Kinshasa

Situação aconteceu uma semana após a publicação de artigos sobre o desvio de bens alimentares de alunos da polícia.

Por Lusa | 15:07

Cinco jornalistas "foram sequestrados" esta sexta-feira pela polícia, em Kinshasa, na República Democrática do Congo (RDCongo), uma semana após a publicação de vários artigos sobre o desvio de bens alimentares de alunos da polícia, segundo um responsável dos 'media'.



"Os polícias sequestraram esta manhã cinco jornalistas do AfricaNews", que "foram levados para um destino desconhecido", explicou Achille Kadima, diretor de publicação na AfricaNews, em comunicado.



A polícia que realizou "este sequestro" não apresentou "nenhum documento", lamentou Kadima, acrescentando que os cinco jornalistas foram interrogados nas instalações da Africanews.



Segundo a agência noticiosa France-Presse, o porta-voz da polícia, Pierrot Rombaut Mwanamputu, não comentou imediatamente essa informação, mas prometeu "fazer uma declaração nas próximas horas".



Na primeira página desta edição do trissemanal, foi escrito: "Investigações sobre o desvio de bens alimentares de alunos da polícia, o general Kanyama convocado por sua vez".



Atualmente, o diretor das escolas da polícia congolesa, o general Celestin Kanyama está sob as sanções dos Estados Unidos pelo seu papel numa operação policial contra criminosos entre o final de 2013 e início de 2014, provocando 50 mortes e 30 sequestros, de acordo com as organizações não-governamentais.



Uma jornalista do semanário La Percee, acusada de difamação, foi detida durante dez dias.



A República Democrática do Congo ocupa o 154.º lugar de 180 na edição de 2018 dos ´rankings´ de liberdade de imprensa estabelecido pelos Repórteres sem Fronteiras.