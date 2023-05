Cinco perguntas e respostas sobre o desaparecimento da menina britânica

A polícia portuguesa realizou na semana passada buscas na barragem do Arade, em Silves, a cerca de 50 quilómetros do local onde a menina britânica Madeleine McCann, de três anos, desapareceu em 2007.

De acordo com a Reuters, a ação foi o mais recente desenvolvimento nas buscas de Maddie, cujo desaparecimento, há 16 anos, despertou a atenção a nível mundial.

Quando é que Madeleine Mccann desapareceu?

No dia 3 de maio de 2007, Madeleine McCann, com três anos de idade, desapareceu do quarto do apartamento onde a família estava alojada na Praia da Luz, em Lagos, enquanto os pais, Kate e Gerry, comiam com amigos num restaurante próximo.

O apartamento foi arrombado enquanto Madeleine e os irmãos gémeos estavam a dormir. A polícia local concluiu que se tratava de um rapto. A família manifestou a sua preocupação com aquilo a que chamaram a lentidão da reação inicial da polícia e a falta de segurança no local do crime.

Porque é que este caso é tão conhecido?

O desaparecimento da menina provocou um frenesim mediático na Grã-Bretanha e em Portugal, tendo o caso sido também coberto por meios de comunicação social de todo o mundo.

Inicialmente, os pais recorreram aos meios de comunicação social para ajudar a encontrar a filha e o caso atraiu a atenção mundial. Os pais de Maddie também se encontraram com o Papa Bento XVI.

As estrelas do futebol David Beckham e Cristiano Ronaldo também se juntaram aos apelos.

Até agora não foi encontrado nenhum corpo. Uma página oficial na Internet para encontrar a menina ainda está ativa, assim como uma página do Facebook que conta com mais de meio milhão de seguidores.

Quem é o suspeito alemão Christian Brueckner?

Em junho de 2020, as polícias britânica e alemã disseram ter identificado um novo suspeito, um homem alemão de 43 anos. Mais tarde, um procurador alemão disse que se presumia que Maddie estava morta.

O suspeito, Christian Brueckner, viveu no Algarve entre 1995 e 2007 e assaltou hotéis e apartamentos de férias, para além de comercializar drogas. Em 2019, tinha sido condenado a sete anos de prisão por ter violado e roubado uma mulher americana de 72 anos na sua casa no Algarve.

Em abril do ano passado, foi formalmente identificado pela polícia portuguesa como suspeito oficial do desaparecimento de Maddie mas não foi acusado de qualquer crime relacionado com a menina.

No mês passado, um tribunal da cidade alemã de Braunschweig rejeitou as acusações de violação e de crime sexual contra Brueckner. O advogado, Friedrich Fuelscher, disse à Reuters que a decisão significava que as autoridades legais da cidade não tinham jurisdição sobre o caso McCann.

No dia 23 de maio de 2023, a polícia iniciou buscas na barragem do Arade, no interior da estância balnear onde Maddie desapareceu.

Quanto custou a busca?

A Operação Grange recebeu mais de 12 milhões de libras (cerca de 14 milhões de euros) de apoio do governo britânico. As autoridades da Alemanha e de Portugal não forneceram quaisquer estimativas sobre o custo da investigação.





Qual a cronologia da investigação?

A atenção dos meios de comunicação social levou a relatos de avistamentos de Maddie em todo o mundo. No entanto, a investigação inicial da polícia portuguesa não produziu grandes pistas e os detetives começaram a concentrar a atenção nos próprios pais.

Em setembro de 2007, Gerry e Kate McCann foram interrogados pela polícia como suspeitos formais. Em julho seguinte, a polícia portuguesa abandonou a investigação por falta de provas e ilibou os pais de qualquer envolvimento.

Em 2011, o então primeiro-ministro britânico David Cameron ordenou uma revisão pela polícia de Londres, depois de ter sido contactado pelos McCann.

No ano seguinte, os detetives garantiram ter identificado 195 "oportunidades de investigação" e, em 2013, a polícia britânica iniciou a sua própria investigação designada "Operação Grange" afirmando ter identificado 38 potenciais suspeitos.

Mais tarde, divulgaram imagens de vários homens. O Ministério Público português ordenou que o caso fosse reaberto pela polícia local.

O novo inquérito levou a polícia portuguesa a entrevistar quatro suspeitos, mas estes foram ilibados de qualquer envolvimento. Foi ainda efetuada uma busca por detetives britânicos num terreno baldio perto da Praia da Luz que também não teve sucesso.

Mais tarde, os detetives britânicos sugeriram que Maddie poderia ter sido uma das vítimas de uma série de agressões sexuais a crianças britânicas em Portugal, entre 2004 e 2010.

Em 2017, quando se assinalou uma década do desaparecimento da menina, os detetives confessaram que talvez nunca conseguissem resolver o caso, apesar de continuarem a seguir linhas de investigação críticas.