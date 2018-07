Co-fundador da Tesla oferece ajuda às crianças presas em gruta na Tailândia

Grupo de engenheiros da SpaceX vai dirigir-se ao local para colaborar nas operações de resgate.

11:44

Boring Co has advanced ground penetrating radar & is pretty good at digging holes. Don’t know if pump rate is limited by electric power or pumps are too smal. If so, could dropship fully charged Powerpacks and pumps. — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2018

um tubo de nylon insuflável de forma a criar um corredor subaquático que permitiria à equipa fazer a travessia a pé em apenas 40 minutos.



No seguimento da conversa James Yenbamroog, presidente executivo da empresa tecnológica tailandesa Mu Space Corp, revelou que a SpaceX entrou em contacto com a sua empresa e vão contactar o governo tailandês.



Elon Musk anunciou esta manhã que vai enviar uma equipa de engenheiros para o local.





SpaceX & Boring Co engineers headed to Thailand tomorrow to see if we can be helpful to govt. There are probably many complexities that are hard to appreciate without being there in person. — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2018









Elon Musk, co-fundador e líder da Tesla e da SpaceX, ofereceu ajuda esta quinta-feira nas operações de resgate das 12 crianças presas em gruta na Tailândia. Uma conversa entre o empresário e um utilizador levou a que Elon se disponibilizasse para ajudar.O utilizador pediu ajuda ao milionário e este respondeu assim: "A Boring Company tem um radar de penetração no solo avançado e é muito bom a cavar buracos".Conversa puxa conversa e o magnata começou a estabelecer um plano estratégico para ajudar nas operações de buscas. Entre as opção estão a ultilização do radar de penetração no solo ou a inserção de