Colisão entre dois carros no Luxemburgo mata portuguesa que circulava no passeio

Uma colisão entre dois carros no Luxemburgo matou três pessoas e fez um ferido. Uma das vítimas mortais foi uma portuguesa de 40 anos, colhida por um carro quando circulava no passeio.

O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira na cidade de Neudorf. Segundo o RTL, um carro tentava ultrapassar um autocarro, quando um segundo veículo embateu no primeiro. No segundo carro iam um pai, de 64 anos, e a filha, de 31, cujo óbito foi declarado no local.

O despiste colheu a mulher portuguesa, que não resistiu aos ferimentos. O condutor do veículo atingido na traseira sobreviveu e recebeu assistência médica.

As autoridades estão a realizar a perícia no local. O acidente ocorreu pelas 10h10.