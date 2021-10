Vinte e quatro dos cerca de 80 hipopótamos de Pablo Escobar - o narcotraficante colombiano mais procurado dos anos 90, morto durante uma operação policial - foram esterilizados devido ao crescimento descontrolado. Os animais vivem na antiga fazenda do traficante de droga, a propriedade Hacienda Nápoles, no noroeste da Colômbia, e constituem o maior núcleo de hipopótamos fora de África.









Pablo Escobar importou ilegalmente vários animais exóticos, incluindo flamingos, girafas, zebras, cangurus e o casal de mamíferos herbívoros que ficou conhecido como ‘hipopótamos da cocaína’. Após a morte do narcotraficante, em 1993, todos os animais foram vendidos à exceção dos hipopótamos, demasiado grandes para serem removidos. Desde então, reproduziram-se de uma forma descontrolada, afastaram a fauna nativa e prejudicam uma das principais vias navegáveis do país, o rio Magdalena.

O destino dos animais já era discutido há muito pela comunidade científica, que decidiu avançar com a esterilização química. Os animais têm de ser capturados e alvejados com dardos que contêm um medicamento. Trata-se de um anticoncecional eficaz em homens e mulheres e mais barato do que a esterilização cirúrgica, segundo a Cornare, empresa responsável pelo procedimento. São necessárias três doses.