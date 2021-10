Comediante paquistanês Umer Sharif morre aos 66 anos na Alemanha

Imran Khan, expressou as condolências pela morte do ator através do Twitter. "Ele era um dos nossos grandes comediantes. Vamos sentir falta dele. As minhas orações são dirigidas à família".



Também o embaixador do Paquistão na Alemanha, Mohammad Faisal, deixou uma mensagem na rede social, adiantando que a embaixada está "em contacto permanente com a família de Sharif".

O comediante e ator paquistanês Umer Sharif morreu este sábado aos 66 anos, na Alemanha.Segundo a Embaixada do Paquistão na Alemanha, Sharif estava no país em busca de tratamento médico, mas ia partir para os Estados Unidos para o continuar, avança a CNN.O primeiro-ministro paquistanês,