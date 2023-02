Cometa verde extremamente raro aproxima-se hoje da Terra

Um cometa verde extremamente raro irá fazer a maior aproximação ao planeta Terra esta quarta-feira. A BBC refere que, embora o cometa esteja em direção da Terra há 50 mil anos, só foi descoberto em março do ano passado por astrónomos no Observatório Palomar, na Califórnia. Entre esta quarta e quinta-feira faz a maior aproximação ao planeta Terra, ficando a uma distância de cerca de 42 milhões de quilómetros.

Segundo a Comunidade Planetária, o Cometa 2022 E3 (ZTF) fica mais brilhante à medida que se aproxima da Terra e assim será mais fácil de visualizá-lo com a ajuda de uns binóculos ou telescópio.

A Comunidade Planetária alerta que para visualizar o cometa deverá "olhar para os céus do norte logo após o pôr do sol".



No Youtube é possível seguir a rota deste cometa, em direto, com imagens de um telescópio.