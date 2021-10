A Comissão de Inquérito (CPI) do Senado brasileiro que investigou a gestão da pandemia pelo governo retirou do relatório final as acusações de homicídio em massa e genocídio de indígenas contra Jair Bolsonaro, mas responsabilizou-o pessoalmente pela tragédia que a Covid-19 provocou no Brasil. O relatório, com 1178 páginas, foi lido quarta-feira no Congresso.