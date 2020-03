Comissão Europeia diz que fechar fronteiras "não é melhor forma para conter surto" de coronavírus

A Comissão Europeia alertou esta segunda-feira que o encerramento de fronteiras, já adotado em alguns países da União Europeia (UE), "não é a melhor forma" de conter a propagação do Covid-19, por afetar a distribuição de equipamentos médicos e bens.

"A posição da Comissão, com base na informação que temos, é que o vírus já está presente em todos os Estados-membros e, por isso, fechar fronteiras não é necessariamente a melhor forma de assegurar que vamos conter a propagação do surto na UE", declarou o porta-voz do executivo comunitário Eric Mamer.

Falando na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, em Bruxelas, o porta-voz observou que "a questão não é a visão [da Comissão] sobre essas políticas, é como é que se assegura que, tendo em conta as medidas anunciadas por um largo número de Estados-membros, se continuam a atingir objetivos como [...] garantir que os hospitais, os pacientes e os sistemas de saúde recebem o apoio necessário e que os bens continuam a fluir no mercado".