Comité Judicial aprova acusações contra Donald Trump. Votação do impeachment na próxima semana

O Comité Judicial da Câmara dos Representantes dos EUA validou, esta quinta-feira, os dois artigos do impeachment contra Donald Trump. O atual presidente norte-americano está acusado de abuso de poder e de obstrução ao Congresso.



De acordo com o The New York Times, esta aprovação surge após dois dias de discussão num Congresso dividido entre Democratas e Republicanos.





Agora que os dois artigos contra Trump estão validados, os deputados da Câmara dos Representantes podem votar, na próxima semana, no impeachment do presidente dos EUA.Segundo a mesma publicação, a aprovação deu-se por uma maioria de 23 votos por parte de membros do Partido Democrata, contra 17 votos de membros do Partido Republicano.Na Câmara dos Representantes haverá uma votação por parte de 233 democratas e 197 republicanos.Caso os artigos sejam aprovados na próxima semana, o processo de impeachmente de Trump segue para o Senado, dando-se assim início a um julgamento.