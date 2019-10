Destituição de Donald Trump passa primeiro teste

O processo de destituição contra Donald Trump passou esta quinta-feira o seu primeiro grande teste no Congresso, com a aprovação pela Câmara dos Representantes das regras do inquérito que poderá levar ao afastamento do presidente dos EUA.Como se esperava, o resultado da votação refletiu o alinhamento de forças na Câmara, com o processo a ser aprovado com 232 votos a favor e 196 votos contra. Ou seja, apenas dois democratas - Collin Peterson, do Minnesotta, e Jeff Van Drew, de Nova Jérsia - não votaram a favor do processo, enquanto, do lado republicano, todos os congressistas votaram contra.As regras agora aprovadas estabelecem os parâmetros em que irão decorrer as audiências públicas e televisionadas do processo de destituição na Câmara dos Representantes, bem como a possibilidade de os republicanos chamarem testemunhas e exigirem o acesso a documentos relevantes.Antes desta votação, os republicanos tinham denunciado o secretismo e falta de transparência com que estavam a decorrer as audiência prévias, com testemunhas ouvidas à porta fechada.Na base do processo de destituição estão as alegadas pressões de Trump sobre o PR ucraniano Volodymyr Zelenskiy para investigar o antigo vice-presidente Joe Biden, potencial rival democrata de Trump nas presidenciais de 2020. O presidente dos EUA terá mesmo ameaçado reter a ajuda militar à Ucrânia se o governo de Kiev não colaborasse.