Congresso avança com impeachment de Donald Trump

A líder da maioria democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, pediu esta quinta-feira à Comissão de Assuntos Judiciais para redigir os artigos de destituição contra Donald Trump, pondo em marcha um processo irreversível que culminará com o julgamento do presidente no Senado por pressionar a Ucrânia a investigar o rival democrata Joe Biden."Na América, ninguém está acima da lei", lembrou Pelosi, afirmando que os atos do presidente "não deixaram outra escolha"."Os factos são incontestáveis. O presidente abusou do seu poder para obter proveitos políticos próprios à custa da nossa segurança nacional, retendo ajuda militar e um importante encontro na Sala Oval em troca do anúncio de uma investigação ao seu rival político", acusou Pelosi, que considerou os atos do presidente como "uma violação profunda da confiança pública e da Constituição". "Se permitirmos que um presidente se coloque acima da lei, é a nossa república que está em risco. O que está em jogo aqui é a nossa democracia", afirmou.Os artigos de destituição são as acusações formais pelas quais Trump será julgado. Abuso de poder, obstrução de Justiça e obstrução ao Congresso são as mais prováveis, às quais pode ainda juntar-se o crime de suborno.Se o artigos de destituição forem aprovados na Câmara dos Representantes, Trump será julgado no Senado, onde os republicanos têm maioria e é pouco provável que seja condenado.