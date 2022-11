Companhia aérea modifica avião para que mulher mais alta do mundo possa viajar

View this post on Instagram A post shared by RUMEYSA GELGI (@rumeysagelgi)

A mulher mais alta do mundo, Rumeysa Gelgi, conseguiu viajar pela primeira vez de avião, mas, para tal, foi necessário reestruturar o espaço na cabine e retirar seis filas de assentos para que a jovem pudesse viajar deitada.Rumeysa é uma jovem turca, de 25 anos, que está no livro do Guiness por ser a mulher mais alta do mundo. Devido a um problema de saúde, a jovem tem uma altura muito superior ao normal tanto para a sua idade, como para o seu género. O facto de Gelbi ter cerca de dois metros e 15 centímetros de altura acaba por impactar de forma significativa a sua vida, sobretudo em termos de deslocação.Segundo informação partilhada pelo The Mirror, Rumeysa tem síndrome de Weaver, uma condição de saúde rara que provoca o crescimento excessivo, bem como o avanço da idade óssea, o que acaba por provocar problemas, não só de saúde como de escoliose.É precisamente devido à escoliose que Rumeysa apenas pode viajar deitada. A companhia Turkeish Airlines atendeu ao pedido da jovem turca e possibilitou que a mulher viajasse para São Francisco, nos Estados Unidos da América, num voo que durou mais de 16 horas. Contudo, para possibilitar esta viagem, a companhia teve de modificar o interior do avião e acabou por retirar seis filas de assentos.