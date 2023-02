Concorrente de festival da Canção de Itália destrói palco durante atuação

Mahmood

IL MOMENTO BUGO DEL SANREMO 2023 GRAZIE BLANCO #sanremo2023 pic.twitter.com/T3CE85sfsS — (@trovarsi) February 7, 2023

Um concorrente do Festival de Sanremo, em Itália, começou a destruir o cenário do palco esta terça-feira após uma falha técnica durante a atuação. Blanco está agora fora da competição devido ao comportamento agressivo.O festival de Sanremo trata-se do concurso de música que apura candidatos para a Eurovisão, tal como o Festival da Canção, em Portugal.É de notar que Blanco foi o representante de Itália na Eurovisão do ano passado a par de. Tinha decidido voltar a concorrer para chegar mais longe na competição.Um problema técnico fez com que o cantor deixasse de ouvir a sua voz no auricular enquanto cantava. Isso deixou-o incomodado e levou-o a pontapear rosas e a destruir o palco. Os músicos que o acompanhavam não pararam de tocar neste momento.Blanco foi repreendido pelo apresentador do programa e pediu desculpa pelo que fez, mas não vai poder participar na final do festival, marcada para este sábado.