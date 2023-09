Condenado a 22 anos de prisão líder dos Proud Boys que liderou invasão do Capitólio

O ex-líder da organização de extrema-direita Proud Boys, Enrique Tarrio, foi esta terça-feira condenado a 22 anos de prisão por orquestrar o ataque ao Capitólio norte-americano de 2021, a sentença mais longa neste caso.

A sentença contra o apoiante do ex-presidente Donald Trump é a mais severa de todas as que foram ditadas contra os líderes de grupos extremistas envolvidos no ataque ao Capitólio, superando as penas de 18 anos que o fundador dos Oath Keepers, Stewart Rhodes, e do também ex-líder dos Proud Boys Ethan Nordean receberam depois que os júris os condenaram por conspiração sediciosa e outras acusações.

O Ministério Público pedia 33 anos de prisão para Tarrio, considerado pelo juiz Timothy Kelly como o "líder máximo da conspiração" para impedir a certificação da vitória do Democrata e atual Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nas presidenciais de 2020.