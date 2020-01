Conheça a ilusão de ótica que está a intrigar a Internet

O psicólogo Chris Said explicou ao El País que o que realmente se move nesta ilusão são as setas cinzentas que separam as cores dos segmentos de reta.

I'm biased here, but this is one of the strongest visual illusions I have ever seen.



None of the colored lines are moving. pic.twitter.com/QcW3u6WFB4 — Chris Said (@Chris_Said) January 3, 2020



Estas setas mudam constantemente os seus ângulos enquanto oslicam em torno do vértice criando a ideia de que o tamanho das linhas diverge conforme o posicionamento das retas cinzentas. Estas setas, quando atingem os 180º, criam a ideia de que todos os segmentos de reta padecem do mesmo tamanho.



Esta não é a única criação influenciada pelo trabalho de Franz Carl Müller-Lyer, na realidade o artista visual publica com regularidade diversas ilusões no seu blog pessoal que remetem para esta teoria.



Além de se dedicar à criação de ilusões, Gianni A. Sarcone, já editou algumas obras que estão relacionadas com esta arte e já participou, também, num concurso de ilusão de ótica no qual foi finalista em 2017.

