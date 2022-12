Conheça as diferentes tradições de Natal celebradas pela Europa

um tronco composto pelo típico chapéu catalão (a barretina), pequenas pernas de madeira e uma cara com um sorriso.

O Natal é celebrado de forma diferente, um pouco por todo o mundo. Conheça as tradições festivas de dez paises da Europa.As celebrações de Natal começam cedo nos Países Baixos, e em partes da Bélgica, uma vez que o Sinterklaas - o Pai Natal - chega de barco no último sábado de novembro. Já o resto da viagem, durante o mês de dezembro, não é feito de trenó, mas sim num cavalo branco chamado Amerigo. As crianças deixam à porta de casa um sapato com uma cenoura, para o cavalo Amerigo.Por norma, as crianças recebem os presentes na noite de 5 de dezembro, que é conhecida como Véspera de Sinterklaas.Na Alemanha, as celebrações do dia de São Nicolau - o Pai Natal - começam a 6 de dezembro. Os sapatos das crianças são polidos e colocados no exterior, junto à porta. Na manhã seguinte aparecem cheias doces, nozes e pequenos presentes, se as crianças se tiverem portado bem durante o ano - se não, o ajudante do São Nicolau, Knecht Ruprecht, deixa galhos de àrvores nos sapatos.Algumas crianças polacas recebem presentes no dia 6 de dezembro, o dia de Sw Mikolaj - o Pai Natal no país. A véspera de Natal é também um grande acontecimento na Polónia, onde as famílias se reúnem tradicionalmente para uma refeição conhecida como Wigilia. A refeição começa quando é possível ver a primeira estrela no céu nocturno. A família partilha uma bolacha especial chamada Oplatek - que simboliza o perdão -, e trocam-se os presentes.As celebrações de Natal começam no dia 8 de dezembro em Espanha, com a Festa da Imaculada Conceição.Na Catalunha, a 8 de Dezembro, há uma celebração especial chamada "El Caga Tío" (Tió de Natal) -Todas as noites até ao dia 24 de dezembro, as crianças "alimentam" o feliz tronco com frutos secos e nozes. Também cobrem o Tió de Nadal com um cobertor, para que este permaneça quente.Depois, na véspera de Natal, o pequeno tronco é trazido para fora e as crianças batem-lhe com paus, enquanto cantam uma canção tradicional. Depois disto procuram debaixo do cobertor para descobrir que o Tió de Nadal deixou muitas guloseimas!Tal como na Polónia, a principal refeição de Natal é comida na véspera, chamada la Nochebuena.Outra tradição acontece a 22 de dezembro. Há um grande sorteio de lotaria chamado El Gordo, que passa na televisão e na rádio, onde muitas pessoas ganham dinheiro.As crianças podem receber alguns presentes no Dia de Natal, dia 24, mas tradicionalmente só são abertos no dia 6 de janeiro, dia de Reis. A isto chama-se Epifanía, quando se acredita que os Três Reis visitaram o menino Jesus e lhe deram presentes.A véspera de Natal é um dia importante na Finlândia, enquanto que o próprio dia de Natal é mais calmo e passado a relaxar em casa, com a família.Numa cidade chamada Turku acontece uma cerimónia especial, que muitas pessoas veem na televisão ou ouvem na rádio. No programa é anunciado o início do período de paz, que começa a partir do meio-dia da véspera de Natal até aos 20 dias seguintes.Tradicionalmente, as pessoas comem papas de arroz e bebem sumo de ameixa ao pequeno-almoço da véspera de Natal. Existe a tradição de esconder amêndoas nas papas e quem as encontrar terá um ano de sorte à sua frente. O Pai Natal é conhecido como Joulupukki, que significa "Cabra de Natal". Por causa disto, as pessoas vestem-se com máscaras de cabra para entregar presentes.Na Suécia há uma celebração especial: o Dia de Santa Lúcia, a 13 de dezembro. Não é completamente claro de onde vem a tradição de Santa Lúcia, pois há histórias que podem ter-se misturado. Uma dessas histórias diz que Santa Lúcia era uma jovem cristã, que foi morta no século IV por causa daquilo em que acreditava.O povo sueco marca o dia com procissões de Lúcia, conduzidas por uma rapariga com um vestido branco e uma coroa de velas.As crianças abrem os seus presentes na véspera de Natal. Na noite anterior, espera-se que deixem uma tigela de papa para Tomten - o nome para Pai Natal - para que este lhes deixe presentes.Quanto à hora da refeição, o povo sueco também tem uma tradição na véspera de Natal: um grande buffet chamado Julbord.As crianças norueguesas procuram duas criaturas no Natal: o Julebukk, um gnomo que entrega presentes e o Jul Nisse, que guarda os animais da quinta e prega partidas às crianças, se não lhe deixarem papas de aveia.A Noruega também dá, anualmente, ao Reino Unido uma árvore de Natal, que se encontra em Trafalgar Square, em Londres, como forma de agradecimento pelos ingleses terem ajudado os noruegueses durante a Segunda Guerra Mundial.A Epifania, a 6 de janeiro, é uma celebração italiana em que as crianças recebem uma meia cheia de doces, se tiverem sido boas, ou uma meia cheia de carvão se não se tiverem portado bem, trazido pela bruxa de Natal italiana, que se chama La Befana.A bruxa é velha, feia e veste-se mal porque é um símbolo do ano velho que está próximo de terminar. Algumas famílias italianas deixam um copo de vinho e alguma comida para La Befana.As crianças na Islândia têm de esperar até que todos terminem de jantar, na véspera de Natal, para poderem abrir os presentes. Tradicionalmente, o prato principal da refeição chama-se Hangikjot, uma perna de cordeiro assado.Na Islândia existem 13 Pais Natal, chamados Yule Lads, que vivem nas montanhas e visitam as cidades, uma a uma, nos 13 dias que antecedem o Natal. As crianças deixam sapatos à porta para que os Yule deixem presentes se tiverem sido bons, ou batatas podres se tiverem sido maus.Há uma tradição que diz que todos devem receber uma nova peça de roupa para usar no Natal.No Natal grego as crianças vão de casa em casa, na véspera de Natal, tocam música e cantam canções natalícias em troca de doces.Antes do Natal, há a tradição de enrolar manjericão fresco à volta de uma cruz de madeira, que é utilizada para salpicar com água, à volta da casa, para afastar os duendes maus chamados Killantzaroi. Algumas famílias mantêm uma fogueira acesa para impedir os duendes de causar o caos em casa.Os presentes são normalmente dados a 1 de janeiro.