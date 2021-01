Contas oficiais de Donald Trump no Facebook e Instagram bloqueadas indefinidamente

o indefinido das contas oficiais de Donald Trump no Facebook e Instagram pelo menos durante as próximas duas semanas.



O anúncio foi feito pelo próprio esta quinta-feira numa publicação na sua página do Facebook e após a invasão do Capitólio por apoiantes do ainda presidente do EUA.



O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou o bloquei

"Os eventos chocantes das últimas 24 horas demonstram claramente que o presidente Donald Trump pretende usar o tempo que lhe resta no cargo para minar a transição pacífica e legal de poder para o seu sucessor eleito, Joe Biden. A sua decisão em usar a plataforma para tolerar, em vez de condenar, as ações de seus apoiantes no edifício do Capitólio, com razão, chocou a população nos nos Estados Unidos e por todo o mundo. Removemos essas declarações ontem porque julgamos que o seu efeito - e provavelmente a sua intenção - seria a de provocar ainda mais violência", começou por escrever o fundador da rede social.



Zuckerberg defendeu que "a prioridade em todo o país deve agora passar por garantir que os 13 dias restantes e os dias após a posse decorram pacificamente e de acordo com as normas democráticas estabelecidas".



"Nos últimos anos, permitimos que o presidente Trump usasse a nossa plataforma de acordo com nossas próprias regras, removendo por vezes conteúdo ou rotulando as suas publicações quando violavam as nossas políticas. Fizemos isso porque acreditamos que o público tem direito ao mais amplo acesso possível ao discurso político, mesmo ao discurso polémico", continua a publicação.



O empresário sublinhou, contudo que o atual contexto é "diferente", uma vez que usa a rede social "para incitar a uma insurreição violenta contra um governo eleito democraticamente". Zuckerberg considera assim que os riscos de Donald Trump continuar a utilizar o Facebook são "grandes demais".



"Vamos estender o bloqueio que colocámos nas suas contas do Facebook e Instagram indefinidamente e por, pelo menos, as próximas duas semanas até que a transição pacífica de poder seja concluída", conclui.