Convenção virtual para consagrar Biden candidato à Casa Branca nos EUA

Sem as habituais multidões, discursos, festas, concertos e outros eventos tradicionais, arrancou esta madrugada a Convenção Nacional do Partido Democrata que vai consagrar formalmente Joe Biden como candidato à Casa Branca.Será um evento, em grande parte, virtual, com os principais oradores, incluindo o próprio Biden, a discursarem por videoconferência a partir das suas casas por causa da pandemia, e que visa unir o partido em torno do adversário de Donald Trump nas presidenciais de novembro.

Conscientes de que o formato inédito deste ano não é a melhor forma de galvanizar as hostes, os responsáveis democratas planearam tudo ao pormenor para condensar aquilo que seria uma maratona de eventos e discursos numa arena lotada num programa televisivo de duas horas em ‘prime time’ durante quatro dias.



O ponto alto será na quinta-feira, com o discurso de aceitação de Biden, mas até lá haverá intervenções para todos os gostos, com um estudado equilíbrio entre os pesos pesados do partido e os comuns cidadãos. Assim, Michelle Obama e Bernie Sanders abriram esta segunda-feira as hostilidades, seguindo-se, esta terça-feira, Bill Clinton e um leque de estrelas democratas em ascensão. Quarta-feira será a vez de Hillary Clinton e Barack Obama, e também da candidata à vice-presidência, Kamala Harris.



Trump recupera terreno nas sondagens

O presidente Donald Trump está a ganhar terreno nas sondagens e está agora a apenas quatro pontos de Joe Biden. De acordo com uma sondagem nacional divulgada pela CNN no domingo, Biden tem agora 50% das intenções contra 46% de Trump.



Em junho, Biden liderava a mesma sondagem com 14 pontos de vantagem sobre Trump (55%-41%). A sondagem da CNN indica ainda que a diferença entre os dois candidatos em vários estados divididos, como a Florida ou o Arizona, caiu para apenas um ponto .